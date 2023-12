Epifania in compagnia di un ciclone, poi FREDDO e NEVE?

Con l’avvento del 2024 entreremo nel cuore dell’inverno non solo sul calendario ma anche, sembra, sul lato pratico. Dopo oltre due settimane di alta pressione invadente e apparentemente indistruttibile, ecco che la situazione rischia di mutare drasticamente nel corso della prima settimana del nuovo anno.

I primissimi segnali di cambiamento arriveranno nelle prossime 36 ore, grazie ad un veloce fronte da ovest che porterà qualche pioggia al nordest e sul medio-alto Tirreno. Seguiranno 3-4 giorni di generale stabilità ad inizio gennaio, prima di un affondo perturbato nettamente più incisivo nel giorno dell’Epifania.

Un vero e proprio ciclone autunnale prenderà vita nel Mediterraneo tra 5 e 7 gennaio, favorendo piogge diffuse, locali forti rovesci e finalmente nevicate degne di nota in montagna. Tutti i centri di calcolo al momento concordano con questo peggioramento marcato del tempo nel giorno dell’Epifania, pertanto le probabilità di realizzazione sono molto alte.

Non si tratterà di un peggioramento di chiaro stampo invernale con neve a bassa quota, ma sarà essenziale per una svolta verso ondate di freddo decisamente più incisive! L’anticiclone delle Azzorre, infatti, tenderà ad allontanarsi dal Mediterraneo e dirigersi sul nord Atlantico, andando a creare un blocco alle correnti zonali. Questa situazione faciliterà in un primo momento la discesa della perturbazione dell’Epifania, poi anche di impulsi nettamente più freddi o addirittura gelidi qualche giorno più tardi.

Il periodo indicato è quello tra 8 e 13 gennaio: l’ipotesi più gettonata al momento vede l’arrivo di un’ondata di freddo intenso che sarebbe in grado di regalare nevicate anche a quote molto basse. È chiaro che si tratta di una tendenza a lungo termine, su cui ci ritorneremo nei prossimi giorni.

Ci teniamo a precisare che tutti i centri di calcolo concordano con lo sviluppo di questo anticiclone sul nord Atlantico/Islanda, essenziale per la discesa delle fredde correnti artiche e continentali verso l’Europa e l’Italia.