Week-end: tornerà la STABILITA' ovunque, ma come si comporterà il CALDO?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante il prossimo fine settimana. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Possiamo tranquillamente affermare che a parte qualche temporale di stagione sui rilievi, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, dopo le ultime incertezze sabato mattina al meridione, in via di allontanamento.

Sul fronte del caldo, la prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per le ore 17 di sabato 9 luglio:

Sostanzialmente, possiamo dare notizie abbastanza buone.

Nelle aree a colore verde il caldo sarà sopportabile. Nelle zone colorate in giallo invece la calura potrebbe essere un po' fastidiosa, ma comunque ampiamente sopportabile e non presentare punte di caldo opprimente.

La seconda mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia alle ore 17 di domenica 10 luglio:

La situazione tenderà un po' a peggiorare sotto il profilo del disagio da caldo sulla Pianura Padana, dove prevediamo caldo fastidioso. Sul resto d'Italia situazione immutata con caldo sopportabile o al massimo un po' fastidioso, ma senza punte di caldo eccessive.

Consulta tu stesso le nostre mappe del disagio da caldo cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/