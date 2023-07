Week-end: ecco chi RESPIRERA' e chi sarÃ  ancora soggiogato dal CALDO INTENSO

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Dal punto di vista fenomenologico, sabato avremo rischio di temporali al nord, mentre domenica il bel tempo dovrebbe tornare quasi ovunque, al netto di qualche temporale nel pomeriggio nelle aree interne.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di sabato 22 luglio:

Una buona notizia per le regioni settentrionali. I temporali spazzeranno via il disagio da caldo e la calura sarà sopportabile. Sul resto d'Italia le cose andranno invece meno bene.

Un caldo fastidioso o molto fastidioso sarà presente al centro, mentre al sud e sulle Isole avremo ancora condizioni di malessere fisiologico, specie su Lucania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia nella giornata di domenica 23 luglio, sempre attorno alle ore 17:

Al nord tornerà un po' di fastidio, ma nulla di importante. Al centro e soprattutto al sud e sulle Isole il disagio da caldo seguiterà ad essere elevato, con punte di malessere fisico specie sulla Sardegna e la Sicilia.

Se vuoi monitorare l'indice di disagio da caldo in Italia per i prossimi 15 giorni, puoi cliccare su questo link sempre aggiornato: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/