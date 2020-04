Week-end della LIBERAZIONE tra luci e ombre...

L'ultimo fine settimana di aprile coinciderà quest'anno con la festa della Liberazione. Si spera che in un prossimo futuro sia concessa la liberazione anche da questo virus, che ci costringe a trascorrere i periodi di festa tra le quattro mura domestiche.

Il prossimo week-end sarà caratterizzato da belle schiarite specie nella giornata del 25 aprile, mentre domenica 26 è atteso il ritorno della pioggia su alcune aree dell'Italia settentrionale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di SABATO 25 APRILE:

Come vedete, il tempo sarà nel complesso soleggiato in Italia, ma non del tutto sereno. In prossimità dei settori alpini e sulle pianure adiacenti si farà vedere qualche rovescio, così come nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale anche se in misura minore e limitatamente alle ore pomeridiane.

Clima nel complesso mite e gradevole ovunque, senza punte eccessive sia verso l'alto che verso il basso.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di DOMENICA 26 APRILE

Come anticipato poco sopra, i rovesci al nord si faranno più intraprendenti, specie sulle Alpi occidentali e parte del Piemonte. Qualche piovasco, seppure alternato a pause asciutte, si farà vedere anche sul resto del settentrione.

Per ciò che concerne il resto d'Italia, ad una mattinata soleggiata farà seguito un aumento della nuvolosità nelle zone interne con rischio di qualche rovescio o temporale pomeridiano, in attenuazione in serata. Basso il rischio di pioggia lungo le coste.

Lieve calo termico nelle aree raggiunte dai fenomeni, altrimenti temperature stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località