WEEK-END: cosa c'è da sapere sul tempo in Italia?

Il penultimo fine settimana di agosto porterà risvolti abbastanza interessanti dal punto di vista meteo su alcune regioni italiane. Si partirà dal caldo intenso di sabato per arrivare ai temporali altrettanto intensi previsti per domenica al nord-est.

Partiamo da sabato 22 agosto. A fare notizia sarà ancora il caldo intenso che attanaglierà gran parte della nostra Penisola. Questo è l'indice di calore previsto in Italia nel pomeriggio alle ore 17:

MASSIMA ATTENZIONE alla Sardegna, dove si prevedono punte di CALDO INSOPPORTABILE specie nelle aree interne. Il termometro potrebbe arrivare a 40°.

Condizioni di MALESSERE DIFFUSO aleggeranno in Valpadana e nelle aree interne del centro e del meridione, con maggiore predilezione per il versante adriatico. Su tutte le altre regioni (a parte le aree montuose) avremo condizioni di caldo fastidioso o molto fastidioso. Saranno ancora da evitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Nel pomeriggio e in serata il tempo inizierà a cambiare sulle Alpi con l'arrivo di TEMPORALI.

Domenica 23 agosto i TEMPORALI ruberanno la scena al caldo quantomeno al nord:

In particolare, prevediamo TEMPORALI INTENSI tra l'est della Lombardia, il Veneto, il Trentino, il Friuli e parte dell'Emilia Romagna, con grandinate e colpi di vento. Fenomeni più isolati, ma sempre possibili, sul restante settentrione, ovvero al nord-ovest.

Su tutte le altre regioni ancora sole e caldo, anche se i termometri inizieranno a calare a cominciare dalla Sardegna e dai settori di ponente.

