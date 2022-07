Week-end: chi soffrirà maggiormente il CALDO e l'AFA?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante il fine settimana. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Il tempo si presenterà nel complesso buono anche se non mancheranno alcuni temporali sui rilievi alpini ed appenninici, specie nella giornata di sabato 30 luglio.

Tornerà il caldo? Beh, sull'Italia non farà di certo fresco, ma le punte di malessere saranno abbastanza episodiche e limitate alla giornata di sabato.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo (o indice di calore) previsto in Italia per la giornata di sabato 30 luglio:

Punte di malessere fisico saranno possibili nel sud della Sardegna, sulla Sicilia ed in corrispondenza del golfo di Taranto. Sul resto della Penisola avremo un caldo in genere fastidioso o molto fastidioso, più sopportabile nelle aree colorate in verde.

Questo invece è l'indice di calore atteso in Italia nella giornata di domenica 31 luglio:

Spariranno finalmente le punte di malessere. Resterà però un caldo molto fastidioso nel sud della Sardegna, sulla Sicilia e sul Golfo di Taranto. Altrove caldo fastidioso o poco fastidioso.

Controlla tu stesso l'indice di calore della tua regione, cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/