WEEK-END a rischio TEMPORALI: quali saranno le regioni coinvolte?

Il lento avvicinamento di una perturbazione atlantica farà insorgere correnti molto miti e umide di matrice meridionale che si faranno sentire in Italia durante il fine settimana. Sarà una situazione di attesa, ma che imporrà la legge del rovescio o del temporale su alcune regioni.

Ecco dove saranno maggiormente probabili le piogge (o i temporali) nell'arco della giornata odierna, ovvero sabato 2 ottobre:

Rovesci o temporali si faranno vedere sulla Sardegna e il medio Tirreno, in particolare tra bassa Toscana, Lazio e zone interne. Temporali anche in Sicilia e su parte della Calabria, per il resto tempo asciutto ed in parte soleggiato.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 3 ottobre:

Rovesci o temporali su Val d'Aosta, alto Piemonte, Liguria e Friuli. Qualche temporale anche sul Lazio e nelle aree interne della Sicilia, per il resto tempo asciutto.

