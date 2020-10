Ultimo fine settimana di ottobre: chi rischierÃ  la PIOGGIA?

L'ultimo fine settimana di ottobre sarà caratterizzato da condizioni di estrema variabilità sulla nostra Penisola.

La retroguardia della perturbazione che interverrà venerdi al nord, darà effetti sulle regioni centrali e parte del nord-est con rovesci sparsi nella giornata di sabato. Domenica invece si partirà abbastanza bene al centro e al nord, mentre il meridione avrà ancora qualche pioggia...il tutto in attesa di un nuovo peggioramento che metterà sotto torchio la nostra Penisola tra lunedi 26 e martedi 27 ottobre.

La prima mappa mostra la situazione attesa per l'intera giornata di sabato 24 ottobre secondo il modello americano:

I rovesci più intensi si svilupperanno tra la bassa Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio e le Marche. Qualche piovasco interverrà anche al nord, specie sulla Liguria di levante e il Friuli.

Sul resto d'Italia, ovvero sulle Isole e al meridione, il tempo dovrebbe mantenersi asciutto anche se il cielo sarà costellato da una certa nuvolosità.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'intera giornata di domenica 25 ottobre:

Al mattino saranno ancora presenti rovesci al sud, specie tra la Sicilia, la Calabria e il settore ionico. Sulle altre regioni avremo una variabilità positiva, con belle schiarite e qualche locale scroscio di pioggia nelle aree interne nel pomeriggio.

In serata, peggiora al nord-ovest con piogge via via più diffuse, prologo del peggioramento atteso su tutto il centro-nord nella giornata di lunedi 26 ottobre.

