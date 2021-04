TEMPERATURE: un altro fine settimana con valori SOTTOMEDIA in Italia

La temperatura sull'Italia stenta a risalire; durante il prossimo fine settimana si resterà sottomedia anche in maniera pesante soprattutto nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale.

La prima mappa mostra lo scostamento dalle medie previsto per le ore 14 di sabato 17 aprile:

Sull'Appennino centro-meridionale spiccano 7-8° in meno rispetto alla media. Notevoli anche i 5-6° in meno delle Isole e della Calabria. Altrove scostamenti al ribasso compresi tra 3 e 5°, fatta eccezione per la pianura piemontese che si presenterà in controtendenza rispetto al resto d'Italia, stante probabili effetti favonici.

Questi invece sono gli scostamenti dalle medie termiche previsti per le ore 14 di domenica 18 aprile:

Fanno sensazione gli 8° in meno rispetto alla media nelle aree interne della Sardegna; 6° in meno sull'Appennino centrale e sulla Calabria, 5° in meno dalla media sulla Sicilia, la Calabria e le Marche.

A se stante invece la pianura piemontese che avrà 2° di esubero, unitamente alla Pianura Padana in genere che sarà in perfetta media termica.

