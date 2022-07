Quali regioni potrebbero avere un TEMPORALE nel week-end?

Primi lievi cedimenti del mostro anticiclonico che sta tormentando gran parte del nostro Continente da diverso tempo. Nulla di eccezionale, ma infiltrazioni di aria più fresca dall'Europa centrale attraverso i valichi alpini, potrebbero innescare dei temporali su alcuni settori dell'Italia settentrionale sia sabato che domenica.

Stante la grande mole di energia in gioco, i temporali potrebbero essere anche forti, ma avranno un beneficio minimo nel campo delle temperature.

Dove scoppieranno questi temporali? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, sabato 23 luglio:

Al mattino non avremo fenomeni. Nel pomeriggio alcuni temporali potrebbero scendere dalle Alpi ed interessare parte del Piemonte e della Lombardia fino al Milanese. Più ad est sono attesi temporali sull'arco alpino centro-orientale e su alcune aree poste tra Emilia Romagna e Veneto. Sul resto del nord non si avranno fenomeni, ma si potrà contare su qualche grado in meno.

Nessun cambiamento invece al centro e al sud dove il sole continuerà a splendere in maniera spietata ed a fare un gran caldo.

Questi invece sono i temporali previsti per domenica 24 luglio:

Rischio di qualche temporale nell'arco della giornata tra basso Piemonte e zone interne della Liguria, nonchè sull'estremo angolo nord orientale. Sul resto d'Italia nessun cambiamento ed ancora tanto caldo.

