PIOGGIA e NEVE: dove si concentreranno nel fine settimana?

Si conferma un fine settimana tutt'altro che primaverile sull'Italia, anche se la disposizione dei fenomeni non è ancora scontata. In questa sede seguiremo l'ipotesi del modello americano, tenendo però presente che la situazione è abbastanza incerta sul fronte precipitativo in Italia.

La prima mappa mostra come dovrebbero essere disposti i fenomeni in Italia nelle ore centrali di sabato 20 marzo.

Al nord e sulla Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio tempo ventoso, piuttosto freddo, ma asciutto. Su tutte le altre regioni avremo invece precipitazioni più o meno intense.

In particolare l'elaborato di oltre oceano contempla la possibilità di nevicate oltre i 400-600 metri tra le Marche, l'Umbria orientale, l'Abruzzo e il Molise; 900 metri sul basso Lazio e la Puglia Garganica, 1000 metri sulla Sardegna nord-orientale e la Lucania, 1200 metri tra la Calabria e la Sicilia. A quote inferiori avremo ovviamente piogge e rovesci.

Domenica 21 marzo, sempre secondo il modello americano, i fenomeni dovrebbero concentrarsi lungo il versante orientale e al sud; ecco la mappa incentrata per le ore centrali della giornata festiva:

Neve sui 300-400 metri su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 500 metri sulla Lucania, 700 metri sul resto della Puglia, 800 metri in Calabria e 1000-1100 metri sulla Sicilia.

Altrove tempo asciutto, ma ancora freddo per la stagione con rischio di gelate nelle aree interne di notte e al mattino.

