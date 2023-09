Nel fine settimana il MALTEMPO cambierà sede, ecco dove avremo ROVESCI e TEMPORALI

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le prime ore di sabato 23 settembre:

La perturbazione associata ad una blanda zona di bassa pressione si porterà verso le regioni meridionali. Di conseguenza il maltempo dal centro-nord si sposterà verso il meridione dove si potranno avere fenomeni anche intensi durante la giornata di domenica 24 settembre.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 settembre:

Ecco l'area piovosa che interesserà le regioni centro-meridionali, in modo particolare le Marche, l'Abruzzo, il basso Lazio, la Campania e i nord della Sicilia dove saranno possibili temporali. Al nord avremo residui fenomeni sul settore centro-orientale, ma in via di rapida attenuazione, per il resto tempo nel complesso buono.

La giornata di domenica 24 settembre vedrà lo spostamento del maltempo sulle regioni meridionali:

Temporali anche forti su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia. Al centro ultime piogge tra Lazio e Abruzzo, ma in attenuazione, mentre al nord il tempo si rimetterà al bello dopo le ultime incertezze sull'Emilia Romagna, in via di attenuazione.

Fine del caldo anomalo al sud, temperature gradevoli su tutte le altre regioni.

RIASSUMENDO: Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un netto contrasto tra il nord e il sud Italia. Una perturbazione in discesa dal centro Europa porterà maltempo sulle regioni meridionali, dove si avranno fenomeni anche intensi e localmente forti. Al centro i rovesci saranno più sporadici e in attenuazione, mentre al nord il tempo si manterrà buono e soleggiato. Le temperature subiranno una diminuzione al sud, dove si chiuderà la parentesi di caldo anomalo che ha caratterizzato l’inizio di settembre. Al nord invece le temperature saranno gradevoli e in linea con la stagione. Per maggiori dettagli consultate le mappe sinottiche e le previsioni per sabato 23 e domenica 24 settembre.

