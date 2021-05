Meteo week-end: molto SOLE, ma anche DISTURBI NUVOLOSI

L'alta pressione attesa durante il prossimo week-end sull'Italia, viene vista sempre più debole dalle nuove uscite modellistiche.

Ecco il suo massimo sviluppo, atteso nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio:

Rispetto a qualche giorno fa, la figura stabilizzante è stata molto ridimensionata, così come le temperature che porta in grembo.

Avremo comunque un week-end più che discreto, specie al centro e al meridione, mentre al nord l'egemonia delle nubi non lascerà troppo spazio al soleggiamento.

Per prima cosa, viene confermato il debole rientro di correnti fresche da est al centro-nord nella giornata di sabato 8 maggio. Ecco la mappa valida per le ore centrali della giornata prefestiva:

Correnti fresche da est determineranno molti addensamenti al nord e nelle aree interne del centro con anche la possibilità di piovaschi locali. Il tempo sarà buono sul Tirreno, le Isole e al meridione (ad eccezione delle aree interne). Su queste zone si apprezzerà anche un aumento delle temperature.

Questa invece è la situazione prevista per le ore centrali di domenica 9 maggio:

Il flusso da est cesserà, ma tra il nord-ovest, la Toscana e la Sardegna si paleserà uno scorrimento di aria calda in quota con nubi alte che potrebbero velare il sole come dietro un vetro smerigliato. Non si prevedono comunque piogge.

Sul resto d'Italia il tempo sarà invece buono e progressivamente più caldo specie al sud e lungo il versante adriatico, complice la rotazione del vento dai quadranti meridionali.

