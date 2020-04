Meteo WEEK-END: 25° a portata di mano su alcune regioni...

Dopo le provvidenziali piogge che negli ultimi due giorni hanno interessato gran parte d'Italia, la pressione tenderà ad aumentare ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Gli ultimi fenomeni insisteranno al sud nella giornata di giovedi 23, poi la situazione tenderà ovunque a migliorare, aprendo la porta ad un fine settimana abbastanza buono e molto mite in Italia.

La mappa sinottica attesa per la notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile mostra un'alta pressione non troppo solida, ma capace di condizionare positivamente il tempo del prossimo week-end.

I valori di pressione e di geopotenziale non saranno eccessivi, di conseguenza non avremo il sole dardeggiante da nord a sud come è successo nella prima parte di aprile.

Dal punto di vista termico, il valori saranno molto gradevoli, con qualche punta quasi estiva specie al nord. La prima mappa mostra le temperature previste AL SUOLO nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile:

Tra l'Emilia Romagna, il basso Veneto e l'est della Lombardia il termometro potrebbe toccare i 25-26°. Sulle altre regioni avremo quasi ovunque temperature superiori a 20°, con una punta di 24° sul Foggiano, in Puglia.

Queste invece sono le temperature previste sempre AL SUOLO per il primo pomeriggio di domenica 26 aprile.

Nella giornata domenicale si faranno strada alcuni rovesci sulle Alpi, con qualche sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti. Sul resto d'Italia invece il tempo si manterrà buono.

Dal punto di vista termico emergono 25° tra l'Emilia Romagna e l'est della Lombardia; 25° anche nel sud della Sardegna, 24° sul Salento, in Puglia. Su tutte le altre regioni avremo valori di poco superiori a 20°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località