Meteo: tutte le ultime NOVITA' sulle PIOGGE del week-end

Arriva la pioggia nel fine settimana, ma non per le aree che ne avrebbero davvero bisogno. Le uniche zone realmente bisognose che potrebbero vedere qualche millimetro saranno le centrali tirreniche, mentre per le regioni settentrionali non ci sarà nulla da fare almeno fino al termine di marzo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 26 marzo:

Confermiamo i rovesci in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nel corso della giornata le piogge potrebbero estendersi parzialmente al medio-basso versante tirrenico anche se si tratterà di pochi millimetri. Clima secco invece al nord e sulla Toscana a parte forse qualche goccia sulle Alpi centro-orientali, ma cose di poco conto.

Questa invece è la tendenza per domenica 27 marzo:

Piovaschi possibili al centro ad eccezione della Toscana, che in compagnia del nord Italia avrà ancora un clima secco. Piovaschi o rovesci bagneranno invece tutto il sud, segnatamente la Sicilia orientale, la Calabria Ionica e il Golfo di Taranto, dove i rovesci saranno più consistenti.

Temperature in calo al centro e al sud, stazionaria su valori molto miti al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

