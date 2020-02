Meteo fine settimana-ULTIMI AGGIORNAMENTI: ecco dove potrebbe piovere in Italia

Dopo una temporanea tregua, una nuova perturbazione si farà sentire in Italia durante il prossimo fine settimana. Anche in questo caso non si tratterà di un fronte a buona penetrazione, ma qualche pioggia o rovescio dovrebbe essere garantito.

La disposizione troppo occidentale delle correnti, purtroppo, limiterà la democraticità dei fenomeni ed alcune regioni rischieranno di essere nuovamente saltate dalle piogge.

Andiamo però con ordine, analizzando la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 29 febbraio:

Si partirà con tempo abbastanza buono ovunque; in giornata però la nuvolosità tenderà ad aumentare al nord e sul Tirreno. Tra il pomeriggio e la sera arriveranno le prime piogge tra est Piemonte, Lombardia e Liguria. Arriveranno anche nevicate sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, specie sulla Val d'Aosta.

Il tempo resterà buono sulle Isole, lungo il versante adriatico e al meridione dove si avranno anche temperature molto miti nell'arco della giornata.

La perturbazione avanzerà verso levante e tra la notte e la mattinata di domenica 1 marzo ricoprirà gran parte della nostra Penisola. Le piogge saranno ancora una volta dettate dall'orografica stante le correnti orientale in prevalenza dai quadranti occidentali.

Ecco comunque la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 1 marzo:

Resteranno ancora a secco il Piemonte, l'Emilia Romagna, le coste del medio-basso Adriatico oltre all'estremo sud, la Sicilia e la Sardegna orientale.

Rovesci saranno invece presenti in Liguria, specie centro-orientale; sul nord della Lombardia, il Veneto e il Friuli, con neve sopra i 1000-1200 metri.

Rovesci anche lungo tutto il versante tirrenico, nelle zone interne e sulla Sardegna centro-occidentale. La quota neve in Appennino sarà piuttosto alta, sopra i 1500-1700 metri.

Un abbraccio di venti occidentali o sud-occidentali determinerà un aumento del moto ondoso specie sui bacini di ponente ed i mari prospicienti la Sardegna.

