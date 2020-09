Meteo fine settimana: tornerà un po' di CALDO, ma su valori sopportabili

La circolazione di bassa pressione che ci ha interessati nei giorni scorsi, lascia il posto al rinforzo di un nuovo anticiclone accompagnato da temperature nuovamente su valori estivi. Il nuovo anticiclone è previsto interessarci già nella seconda metà della settimana, raggiungerà un culmine di intensità nel prossimo weekend, con l'isoterma di +15°C alla quota di circa 1500 metri, pronta a fare capolino sullo stivale, per l'ultima volta forse anche sulle regioni settentrionali. Trattasi dell'alta pressione delle Azzorre, risultato di una circolazione di venti occidentali che sebbene tra alti e bassi, continuerà ad interessarci anche nel prossimo futuro. Dunque le correnti occidentali accompagnate questa volta dalla distensione dell'alta pressione oceanica, con una parentesi dal sapore estivo ma accompagnata da un quadro delle temperature complessivamente accettabile. Analisi in quota del modello americano riferita a venerdì 4 settembre:

Quali temperature raggiungeremo al suolo?



A livello termico generale, troveremo un profilo delle temperature ancora gradevole, sebbene in rialzo rispetto ai valori misurati nelle ultime 24 ore. Il rinforzo dell'alta pressione porterà un profilo termico più elevato soprattutto in quota ma si farà sentire anche al suolo. Nel fine settimana le temperature massime sulle regioni pianeggianti del nord, si attesteranno in un range compreso tra +25 e +28°C, sulle regioni centrali e meridionali la colonnina di mercurio sarà compresa tra +28 e +32°C. Picchi di caldo più elevati, laddove cioè le temperature potranno ancora raggiungere e superare la soglia dei +30°C nell'entroterra di Umbria, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e le due Isole Maggiori. Analisi delle temperature massime previste sabato 5 settembre: