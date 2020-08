Meteo fine settimana: tornerà qualche TEMPORALE al nord...

Nei prossimi giorni il nostro Paese dovrà fare i conti con un'onda anticiclonica africana accompagnata da valori termici particolarmente elevati. Con l'arrivo del fine settimana, l'anticiclone tenderà almeno in parte ad attenuarsi sulle regioni settentrionali, con l'arrivo della coda di un sistema frontale che potrà interessare i settori alpini. In questo caso la parte più attiva del fronte non toccherà il nostro Paese, limitandosi ad attraversare l'Europa centrale, tuttavia sarà in grado di recare qualche marginale fenomeno di instabilità al nord. I temporali più organizzati riguarderanno essenzialmente la fascia alpina della Lombardia, del Veneto e del Friuli, con fenomeni che potranno guadagnare sabato sera anche alcuni tratti pianeggianti a cavallo tra il Veneto orientale ed il Friuli. Questi infatti saranno i settori del nord dove lo sfondamento del sistema frontale sarà un po' più convinto.

Analisi in quota calcolata dal modello europeo per le ore centrali di sabato 22 agosto, lieve cedimento del campo anticiclonico sulle regioni del nord, si accompagna al passaggio della coda di un sistema frontale:

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per il tardo pomeriggio di sabato 22 agosto, qualche fenomeno lungo la fascia alpina e prealpina, special modo della Lombardia, il Veneto ed il Friuli, su queste ultime due regioni qualche temporale potrebbe spingersi anche verso le pianure:

Nel complesso il passaggio di questo disturbo in quota, porterà un ricambio quantomeno parziale della massa d'aria, con le correnti africane che saranno costrette a ritirarsi verso il Mediterraneo orientale, lasciando posto a temperature più gradevoli in arrivo dalla prossima settimana non soltanto al nord ma in prospettiva anche per le regioni centrali ed in misura minore, quelle meridionali. Tuttavia non è previsto alcun break della stagione estiva.