Meteo fine settimana: tempo STABILE, ma con qualche ANNUVOLAMENTO: vediamo dove...

Alta pressione in rispolvero sull'Italia e sul Mediterraneo durante il prossimo fine settimana; va da sè che il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque, con il comune denominatore della mitezza.

Non mancherà però qualche nube che interesserà limitati settori dello scacchiere italico, specie domenica.

La prima mappa è una nefoanalisi (analisi delle nubi previste in Italia) incentrata per sabato attorno alle ore 13:

Sarà impresa ardua scovare qualche nube sul nostro Paese. Nubi alte o velature sono previste transitare sulle Alpi, mentre qualche addensamento basso aleggerà sull'ovest della Sardegna, sul sud della Calabria e l'est della Sicilia. Su tutte le altre regioni sarà un sabato pieno di sole e con temperature superiori ai valori normali.

Questa invece è una nefoanalisi valida per domenica 23 febbraio, sempre alle ore 13:

Aria più umida potrebbe affluire dal Mediterraneo occidentale in direzione dell'alto Tirreno e della Liguria. Qui saranno presenti nubi basse non serrate e non foriere di precipitazioni.

Velature o nubi alte transiteranno sulle Alpi e le zone dell'alta pianura, mentre un po' di innocua nuvolosità sarà altresì presente tra la Corsica e la Sardegna.

Su tutte le altre regioni avremo cielo sereno o al massimo solcato da sottili velature; temperature sempre molto miti nell'arco della giornata.

