Meteo fine settimana: rischio ACQUAZZONI al NORD, CALDO in attenuazione al SUD

La dicotomia climatica che taglierà l'Italia in due durante questa settimana, potrebbe trovare una parziale risoluzione durante il prossimo week-end, soprattutto nella giornata di domenica 17 maggio.

Le correnti fresche ed instabili dall'oceano dovrebbero dare una spallata al promontorio bollente africano che ripiegherà la testa in direzione della Penisola Ellenica; in altre parole, il caldo al meridione dovrebbe attenuarsi in favore di una condizione termica maggiormente vivibile.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni estrapolate oggi dal modello americano per sabato 16 maggio:

Al nord, ad eccezione della Liguria e dell'Emilia Romagna, andranno in scena rovesci anche a sfondo temporalesco. Piovaschi sparsi alternati a fasi asciutte interesseranno il centro e la Sardegna anche se con accumuli bassi.

Al sud insisterà il bel tempo e anche il caldo, seppure in parziale attenuazione rispetto ai giorni precedenti. I 30° potrebbero essere ancora valicati nelle regioni estreme e sulla Sicilia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni estrapolate questa mattina dal modello americano per domenica 17 maggio:

Rovesci insisteranno sul nord-ovest, mentre al nord-est il tempo tenderà ad aprirsi, specie sulle pianure.

Piovaschi o rovesci si faranno vedere anche al centro e sulla Sardegna anche se con accumuli non elevati. Al sud e sulla Sicilia ancora bel tempo, ma con temperature ancora in calo.

