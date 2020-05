Meteo fine settimana: MOLTI TEMPORALI nel pomeriggio sui rilievi...

Il rombo del temporale pomeridiano romperà il silenzio della montagna durante il prossimo fine settimana. L'alta pressione leverà le tende dall'Italia e verrà sostituita da una blanda circolazione depressionaria più attiva alle quote superiori; da qui la prontezza delle masse d'aria a salire in quota dal basso verso l'alto, materia prima per la costruzione dei temporali nel pomeriggio.

La prima mappa estrapolata dal modello americano mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 30 maggio:

I temporali si concentreranno, come anticipato, soprattutto sui rilievi alpini e appenninici e tenderanno ad attivarsi nel pomeriggio. Vi saranno alcuni sconfinamenti lungo le coste, ad esempio sulla Liguria e tra il Lazio e la Campania.

Rovesci si attiveranno anche sulla Sicilia e nelle aree interne della Sardegna; resteranno probabilmente escluse da questo abbraccio temporalesco le pianure del nord.

Domenica 31 maggio avremo sostanzialmente la stessa situazione:

Ecco i rovesci o temporali che nel pomeriggio interesseranno la chiostra alpina e la dorsale appenninica. Sconfinamenti saranno possibili lungo le coste liguri, sul Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia meridionale.

Più stabile il tempo sulle pianure del nord ad eccezione delle aree prossime ai rilievi. Temperature nel complesso gradevoli...addirittura un po' fresche sotto eventuali temporali.

