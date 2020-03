Meteo fine settimana: il sabato PERTURBATO del meridione...

Il secondo fine settimana di marzo porterà in grembo un sabato perturbato sulle regioni meridionali. Ecco la mappa sinottica riferita alle ore centrali della giornata prefestiva:

Notiamo un incavo depressionario al centro-sud alimentato da aria relativamente fredda proveniente dal nord Europa. Si tratta di aria polare marittima, di conseguenza non eccessivamente fredda in origine, ma molto instabile.

Da notare l'alta pressione sulla sinistra dell'immagine che tornerà ad essere la protagonista quasi indiscussa sull'Italia a metà della settimana prossima (per tutti i dettagli a riguardo si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/la-prossima-settimana-torner-l-alta-pressione-e-la-mitezza/84595/)

Occupiamoci però del sabato degli italiani. Ecco la mappa che riassume le piogge previste in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola:

In evidenza il maltempo al sud. Rovesci e temporali anche forti sono attesi sulla Puglia, ma le piogge interesseranno quasi tutto il meridione ad eccezione forse della Sicilia sud-orientale.

La neve farà la sua comparsa in Appennino sopra i 1200-1400 metri, localmente a quote anche inferiori in caso di rovecsi intensi.

Il tempo sarà instabile anche al centro e in una prima fase (la mattinata) sull'Emilia Romagna. I rovesci saranno più sporadici rispetto al meridione, ma la quota neve più bassa, attorno ai 1000-1200 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Rovesci si faranno notare anche sulla Sardegna, mentre il tempo migliore sarà presente al nord-ovest dove avremo probabili correnti di Foehn e conseguenti aumenti termici. Sul resto d'Italia le temperature saranno in calo e la ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali.