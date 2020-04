Meteo fine settimana: grande VARIABILITA' con rischio di PIOVASCHI

Il primo fine settimana di maggio lo dovremo ancora trascorrere tra le 4 mura domestiche, in attesa di un allentamento delle misure di contenimento della grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Il tempo presenterà caratteristiche di variabilità con lunghi momenti soleggiati ed alcuni rovesci che si presenteranno segnatamente nelle zone montuose a causa di un flusso umido nord-occidentale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 2 maggio secondo il modello europeo:

La zona maggiormente bersagliata dai rovesci sarà l'arco alpino centro-occidentale. Qualche sconfinamento piovoso in pianura non si potrà escludere, soprattutto sul Triveneto.

Sul resto d'Italia domineranno ampie schiarite sulle Isole e lungo le coste, che si contrapporranno ad addensamenti anche consistenti nelle aree interne dove non si escludono fugaci piovaschi in attenuazione in serata.

Ventilazione in prevalenza occidentale e temperature su valori nel complesso gradevoli.

La giornata di domenica 3 maggio vedrà un'attenuazione dei rovesci sulle Alpi; ecco la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata festiva sempre secondo il modello europeo:

Resterà qualche piovasco solo sulla Val d'Aosta, sul resto del nord, la Sardegna e il Tirreno si prevede bel tempo accompagnato da ventilazione abbastanza vivace da nord-ovest.

Sul resto della Penisola, ovvero le aree interne del centro, il versante adriatico e il meridione peninsulare, il tempo sarà ancora variabile con rischio di qualche piovasco più probabile nelle aree interne e sulla Calabria, ma in attenuazione nelle ore serali.

