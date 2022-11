Meteo fine settimana: ecco dove RUGGIRA' il MALTEMPO!

La depressione associata alla perturbazione che sta interessando l'Italia si trova al momento posizionata sul Mar Ligure. Nella giornata di sabato 5 novembre si trasferirà verso sud-est sotto l'impeto di forti venti settentrionali. Così facendo, determinerà una fase di maltempo al sud e sul medio Adriatico che si esaurirà solo nella giornata di domenica 6 novembre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 5 novembre:

Tempo buono al nord e sull'alto-medio Tirreno a parte gli ultimi rovesci sulla Romagna al primo mattino, ma in attenuazione. Maltempo invece sulle restanti regioni con rovesci in Adriatico e temporali al sud, specie tra Sicilia settentrionale, Calabria e Puglia. Fenomeni localmente intensi e a carattere di nubifragio. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali e temperature in forte calo lungo l'Adriatico e al sud, minore il calo termico altrove.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 6 novembre:

La perturbazione si sposterà ancora più a sud-est ma sarà ancora in grado di determinare rovesci tra l'Abruzzo, il Molise, la Calabria e il nord della Sicilia accompagnati da forti venti settentrionali. Sul resto d'Italia bel tempo con fresco al mattino e temperature gradevoli durante il giorno.

