Meteo FINE SETTIMANA: ecco dove potrebbe piovere

Il fine settimana a cavallo tra febbraio e marzo vedrà il transito dell'ennesima veloce perturbazione inserita in un corridoio di correnti occidentali complessivamente miti.

Le piogge interesseranno alcune aree del nostro Paese soprattutto nella giornata di domenica; altre zone resteranno ancora a secco stante la scarsa penetrazione del sistema frontale medesimo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 29 febbraio secondo il modello americano:

Si partirà con una giornata nel complesso soleggiata su tutta l'Italia. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà al nord ed arriveranno anche alcune piogge specie tra la Liguria, la Lombardia e il nord-est

Sui settori alpini di confine e sulla Val d'Aosta andranno in scena le solite nevicate, mentre brevi piovaschi si faranno vedere in serata anche sulla Campania. Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto e in parte soleggiato, in un contesto termico molto mite.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 1 marzo, sempre secondo il modello americano:

Sul nord-ovest, dopo gli ultimi rovesci al mattino sulla Liguria orientale e la Lombardia, il tempo tenderà a migliorare.

Piogge sparse saranno presenti al nord-est, ad eccezione dell'Emilia Romagna, con neve sopra i 1000-1200 metri sulle Alpi; nel pomeriggio la situazione tenderà a migliorare anche qui.

Al centro, rovesci di un certo peso interesseranno la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Rovesci anche sulla Sardegna; in ombra pluviometrica invece il versante adriatico dove le piogge saranno assenti.

Al sud piogge solo sulla Campania e forse sulla Calabria Tirrenica; altrove tempo asciutto e clima molto mite.

Un abbraccio di venti occidentali anche sostenuti agiterà non poco i bacini di ponente, specie quelli prospicienti la Sardegna e il medio-basso Tirreno.

