Meteo fine settimana: ecco dove colpirà il MALTEMPO

La prima mappa che vi proponiamo mostra la situazione sinottica imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello americano per la notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio:

Sembra ormai assodato che una nuova perturbazione interesserà la nostra Penisola durante il prossimo fine settimana, mossa da intense correnti nord atlantiche.

La sua velocità e il grado di penetrazione di questo fronte sono ancora in fase di studio da parte delle elaborazioni. Di conseguenza risulta ancora abbastanza difficoltoso stabilire quali regioni verranno maggiormente interessare a scapito di altre.

Il contesto termico non sarà particolarmente freddo, di conseguenza non sono attese nevicate a quote molto basse e tantomeno sulle zone di pianura.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia attesa in Italia tra il pomeriggio e la serata di sabato 30 gennaio:

Ecco la parte più avanzata della perturbazione che inizierà ad agire su parte delle regioni centro-settentrionali. La probabilità di precipitazioni più elevata riguarderà le Alpi (dove avremo nevicate) e la Liguria. Sul resto del nord e al centro la probabilità sarà media o bassa; ancora in attesa il sud e le Isole, dove la probabilità di pioggia sarà ancora nulla.

La giornata peggiore in fatto di pioggia sembra essere quella di domenica 31 gennaio. Ecco la probabilità di pioggia in Italia incentrata per le ore 13 della giornata festiva:

Si nota come gran parte d'Italia potrebbe vivere una domenica piovosa, segnatamente lungo le regioni tirreniche dove la probabilità sarà molto elevata.

Resterà bassa la suddetta probabilità sui settori più settentrionali del nord, sul basso Adriatico, le regioni estreme meridionali e la Sardegna orientale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località