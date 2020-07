Meteo fine settimana: chi rischierà il TEMPORALE?

In questi giorni l'Italia viene interessata da una circolazione di venti nord-occidentali che portano condizioni marginali di instabilità. Mancando l'azione di una perturbazione organizzata, rovesci e temporali si manifestano soprattutto durante le ore più calde del giorno sui rilievi di Alpi ed Appennino, mentre l'arrivo della serata generalmente lascia spazio ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tra venerdì e sabato viene ormai confermato da parecchi run, l'arrivo di un nucleo d'instabilità in grado di produrre temporali un po' più organizzati che venerdì colpiranno soprattutto i settori di medio ed alto Adriatico, per poi trasferirsi rapidamente al meridione già nella notte tra venerdì e sabato. Sulle regioni del sud, questo impulso di instabilità giungerà attenuato ma sarà comunque in grado di recare dei temporali soprattutto nelle zone più interne ma possibili nelle ore mattutine anche su alcuni tratti costieri. Ecco le precipitazioni previste dal modello americano per sabato 18 luglio:





Domenica 19 i modelli ormai confermano il rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre nuovamente verso il Mediterraneo. Ne conseguirà un generale miglioramento del tempo su tutto il Paese, con temperature in rialzo. La circolazione instabile presente sui Balcani, potrà tuttavia recare ancora qualche temporale sulle regioni meridionali, anche se i fenomeni risulteranno in generale più attenuati e circoscritti. Le regioni a maggior rischio potrebbero includere in primis la Sicilia, poi la Calabria. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domenica 19 luglio: