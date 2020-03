Meteo fine settimana: chi rischierÃ  di aprire l'ombrello?

Come si presenterà il tempo del fine settimana nell'Italia "blindata" dall'emergenza coronavirus? Comunque sia, ribadiamo di seguire scrupolosamente ciò che è stato detto dagli organi competenti, senza presentare spettacoli "vergognosi" come quelli andati in scena durante lo scorso week-end.

Detto ciò, avremo un fine settimana complessivamente variabile; non mancherà qualche pioggia in un contesto termico complessivamente mite.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per la giornata di sabato 14 marzo secondo il modello europeo:

La coda di una debole perturbazione interesserà le regioni settentrionali e parte del centro. Rovesci sono attesi tra la Lombardia e il Veneto occidentale, con neve sui rispettivi rilievi sopra i 1200-1300 metri.

Piovaschi sparsi agiranno sul resto del nord, ad eccezione forse della Val d'Aosta; piovaschi alternati a schiarite anche tra la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio, con neve sopra i 1500-1600 metri.

Sul resto d'Italia avremo un tempo soleggiato e stabile, specie al sud e sulla Sicilia dove le temperature si prevedono alquanto miti.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 15 marzo, sempre secondo il modello americano:

Sarà una bella giornata di sole al nord e al centro a parte nubi sulla cerchia alpina senza conseguenze. Piovaschi saranno invece possibili al sud e sulla Sicilia, ma cose di poco conto. Qualche piovasco si attiverà nel pomeriggio anche sul Lazio.

Temperature miti, ma in lieve aumento al nord ed in contenuto calo sulle regioni meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località