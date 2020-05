Meteo fine settimana: bel tempo e temperature praticamente estive

Alta pressione in grande spolvero sull'Italia durante il prossimo fine settimana. Questa volta non avremo il "cattivo" anticiclone africano, ma un respiro azzorriano abbastanza gentile che non dovrebbe determinare punte termiche eccessive.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per la notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio:

Alta pressione totale con bel tempo praticamente ovunque. Solo i settori alpini e forse il nord-est potrebbero avere qualche rovescio nella giornata di domenica, ma cose di poco conto.

Dal punto di vista termico, farà caldo, ma non troppo. La seconda mappa mostra i valori termici attesi al suolo nelle ore centrali di sabato 23 maggio:

Punte di 30° saranno possibili sulle pianure interne del Lazio e sulla Sardegna. Per il resto le temperature saranno comprese tra 24 e 29° con valori più bassi in prossimità delle coste stante il mare ancora freddo.

Queste invece sono le temperature previste al suolo per le ore centrali di domenica 24 maggio:

Vi sarà una lieve flessione delle temperature sul nord-est stante il probabile passaggio di un impulso temporalesco.

31° sono attesi nelle zone interne della Sicilia, 30° sul Tavoliere delle Puglie e nelle aree interne della Sardegna, per il resto valori compresi tra 22 e 28°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località