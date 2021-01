METEO FINE SETTIMANA: ancora MALTEMPO con PIOGGE e NEVICATE sull'Italia

Il terzo fine settimana di gennaio sarà caratterizzato da forti correnti tra ovest e nord-ovest che trasporteranno un sistema frontale attivo soprattutto al centro e al sud nella giornata di domenica 24 gennaio.

Aspettiamoci quindi altre precipitazioni anche di tipo nevoso specie in Appennino, in un contesto termico solo relativamente freddo, ma assai ventoso.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 23 gennaio:

Partendo dal nord, il tempo migliorerà velocemente sul nord-ovest, mentre il nord-est sconterà in mattinata la retroguardia della perturbazione di venerdi con rovesci e qualche nevicata sopra i 700-800 metri. Nel pomeriggio si prevede un miglioramento su tutto il nord ad eccezione dell'alta Val d'Aosta dove seguiterà a nevicare.

Al centro e al sud, in modo particolare lungo il Tirreno e nelle aree interne, il tempo resterà instabile e ventoso. La neve farà la sua comparsa in Appennino sopra i 900-1000 metri, 1200 metri al sud, mentre a quote inferiori avremo rovesci.

Qualche piovasco è atteso anche sulla Sardegna e la Sicilia, accompagnato da forti venti occidentali, mentre il versante adriatico resterà ancora a secco stante l'ombra pluviometrica indotta dall'Appennino.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di domenica 24 gennaio:

Dicevamo di una nuova perturbazione che colpirà segnatamente il centro e il sud con piogge e rovesci. Questa volta verrà interessato parzialmente anche il versante adriatico anche se i massimi di pioggia saranno ancora sul Tirreno.

Quota neve tra gli 800 e i 1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, localmente anche a quote inferiori in caso di rovesci intensi; 1000-1100 metri al meridione. Rovesci intensi soprattutto tra la Campania e la Calabria Tirrenica dove si prevedono accumuli importanti.

Le regioni settentrionali verranno invece saltate dai fenomeni a parte qualche precipitazione sull'Emilia Romagna.

Venti molto forti occidentali e mari in cattive condizioni specie lungo il Tirreno ed i bacini prospicienti le Isole. Temperature in calo al nord e al centro, stabili al sud.

