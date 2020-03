Il tempo del FINE SETTIMANA? Ecco le prime proiezioni

C'è ancora parecchia incertezza in merito al tempo previsto per il prossimo fine settimana in Italia. Pare assodato che una perturbazione ci interesserà tra giovedi e venerdi con un nuovo carico di pioggia e di neve in montagna.

A seguire, potrebbero instaurarsi correnti settentrionali moderatamente fredde con tempo instabile sull'Italia durante il week-end, specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 13 di sabato 7 marzo secondo il modello americano:

Tempo molto instabile, se non del tutto perturbato, sarà presente su diversi settori del centro e del meridione con piogge e rovesci anche temporaleschi. La neve si farà vedere in Appennino attorno a 1000-1200 metri, anche se la quota dei bianchi fiocchi sarà da valutare meglio nei prossimi giorni.

Un tempo migliore sembra palesarsi al nord e sull'alto Tirreno, mentre qualche fenomeno si attarderà sull'Emilia Romagna.

Nelle ore centrali di domenica 8 marzo, la medesima depressione si sposterà ulteriormente verso sud-est anche se presenterà maglie abbastanza larghe. Ecco la situazione prevista dal modello americano per domenica 8 marzo:

Tempo molto instabile al sud e sul medio-Adriatico con piogge in pianura e neve in montagna. Altrove la situazione sarà migliore, anche se non si potranno escludere sporadici rovesci scaturiti dal complesso sistema depressionario che avvolgerà l'Italia.

Nei prossimi giorni saremo piu precisi in quanto la posizione dei centri di bassa pressione potrebbe cambiare, mutando gli assetti circolatori e di conseguenza il tempo sull'Italia.

