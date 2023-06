Il tempo del fine settimana: ATTENZIONE alla giornata di SABATO!

La perturbazione che nella giornata di venerdi interesserà il nord e parte del centro, sabato si sposterà molto lentamente verso levante impegnando più direttamente il nord-est ed il settore centro-meridionale italico ad eccezione delle Isole. Su queste aree avremo un elevato rischio di temporali accompagnati anche da un calo delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 1 luglio:

Sul nord-ovest, fatta eccezione per qualche temporale nel pomeriggio sull'alta Lombardia e l'Appennino Ligure, il tempo dovrebbe migliorare. Assenza di fenomeni anche sulla Sardegna, la Sicilia e le estreme regioni meridionali. Su tutte le altre regioni avremo una giornata instabile. Rovesci e temporali talora intensi si alterneranno a brevi fasi soleggiate. Fenomeni più probabili nelle aree interne dell'Italia centrale.

Temperature in calo su tutta la Penisola ad eccezione del settore di nord-ovest che avrà invece un aumento.

Questa infine è la tendenza del tempo per domenica 2 luglio:

La giornata sarà nettamente più tranquilla rispetto al sabato. Qualche rovescio o temporale sull'arco alpino centro-orientale e nelle aree interne del centro al pomeriggio. Brevi rovesci al mattino anche tra la Sicilia settentrionale e la Calabria, ma in attenuazione in giornata, per il resto soleggiato e con temperature in aumento.

