Il dilemma della DOMENICA: ci sarà davvero MALTEMPO?

Cosa potrebbe succedere nella giornata di domenica in Italia? Ci facciamo questa domanda in quanto le mappe a nostra disposizione divergono non poco sulla bontà dei fenomeni e soprattutto sulle aree interessate. Possiamo escludere che si tratterà di una domenica stabile e soleggiata su tutta l'Italia, ma tra un modello e l'altro le differenze sono lampanti.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata festiva secondo il modello americano:

L'elaborato insiste nel porre il centro-nord nella morsa del maltempo, ad eccezione forse dell'estremo nord-ovest. Sarebbe nuovamente coinvolta l'Emilia Romagna, ma anche la Lombardia, la Liguria e la Toscana con piogge anche intense e temporali.

Il modello europeo invece contesta pesantemente questa tesi. Ecco cosa prevede l'elaborato nostrano per la medesima giornata:

Praticamente il nulla! Vi sarà comunque un po' di instabilità al sud e nel pomeriggio nelle aree interne del centro-nord, ma nessuna ondata di maltempo sull'Italia.

Infine, ultimo ma non meno importante, il modello canadese:

Questo elaborato mostra un'intensa fase di maltempo segnatamente sul centro Italia, con interessamento marginale di alcuni settori del nord e della Sardegna.

Chi avrà ragione? Premesso che avere queste differenze modellistiche a tre giorni dalla scadenza previsionale è quantomeno imbarazzante. A noi sembra comunque assurda la tesi del modello europeo, mentre il modello americano e canadese potrebbero avere le stesse possibilità di "vincere", ovvero con un peggioramento al centro-nord. Vedremo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/incredibile-guardate-quanti-temporali-si-prevedono-nei-prossimi-due-giorni-/97447/