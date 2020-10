Fine settimana un po' INSTABILE, ma termicamente GRADEVOLE

Fine settimana a luci e ombre dal punto di vista fenomenologico in Italia. Nella giornata di sabato una certa instabilità con alcuni rovesci aleggerà al centro, sul nord-est e in Campania, mentre domenica avremo gli ultimi rovesci al sud in mattinata ed un nuovo aumento delle nubi al nord tra il pomeriggio-sera con la possibilità di qualche pioggia.

Dal punto di vista termico le cose andranno meglio: le temperature previste saranno gradevoli e con punte superiori a 20° specie sulle Isole e al meridione.

La prima mappa mostra le temperature attese nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre:

In evidenza i 26° del sud della Sicilia e i 24° del Foggiano, in Puglia. Segnaliamo anche 23° sulla Sardegna meridionale e 20-21° lungo il Tirreno e sulla Romagna.

Dove non avremo i 20° non farà di certo freddo...anzi. Solo in occasione di rovesci intensi il termometro potrà puntare un po' al ribasso, ma presentando al massimo temperature fresche.

Queste invece sono le temperature previste per le ore centrali di domenica 25 ottobre:

In evidenza ancora i 24° del sud della Sicilia, 22° della Sardegna e della bassa Lucania, 20-21° su diverse aree del centro-sud peninsulare fino ad arrivare alla Romagna. Al nord, infine, valori compresi tra 17 e 19°.

