Fine settimana TURBOLENTO con vento forte e ROVESCI, vediamo le aree più colpite

Venti forti, mari in burrasca e rovesci di pioggia che si faranno vedere su alcuni settori dell'Italia settentrionale, lungo tutto il Tirreno e le aree interne, anche se sotto l'egida di temperature non fredde.

L'autunno alzerà finalmente la voce e ci presenterà un fine settimana completamente diverso rispetto ai week-end che lo hanno preceduto. La giornata peggiore sarà sabato, mentre domenica il tempo dovrebbe presentare caratteristiche più variabili con una contrazione delle aree piovose.

La prima mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 21 ottobre:

Da segnalare i forti venti di libeccio che spireranno praticamente su tutta l'Italia. I bacini occidentali italiani e quelli prospicienti la Sardegna si presenteranno quindi in condizioni non ottimali per la navigazione.

Avremo anche rovesci che interesseranno l'alta Lombardia, il Triveneto, tutto il versante tirrenico e le aree interne peninsulari. Non avremo comunque accumuli molto elevati. Le temperature, nonostante il trambusto atmosferico, si manterranno abbastanza miti anche se un calo termico ci sarà al centro-sud rispetto alle temperature odierne.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 22 ottobre:

L'instabilità tenderà a mollare la presa così come il vento che si attenuerà, anche se non cesserà del tutto.

Alcuni piovaschi si faranno vedere al nord-est e nelle aree interne del centro oltre alla Campania, ma si tratterà di cose di poco conto. Altrove avremo una pausa dei fenomeni con anche un lieve aumento delle temperature.

