FINE SETTIMANA: quanto sole ci sarà? Ci saranno nebbie? Pioverà? Il punto della situazione...

L'alta pressione che per un breve periodo ci interesserà, sarà in piena azione sull'Italia nella giornata di sabato 20 novembre. Di conseguenza il tempo sarà buono e mite su gran parte d'Italia, fatta eccezione per le pianure del nord che saranno avvolte da nebbie anche fitte. Domenica 21 novembre assisteremo invece ad un aumento della nuvolosità da ovest con anche qualche pioggia su Liguria centro-orientale e Sardegna occidentale.

Andiamo però con ordine: questa è la mappa del soleggiamento che avremo tra le 9 e le 15 di sabato 20 novembre in Italia ( si legga la didascalia sopra la mappa per comprendere il significato dei colori).

Come vedete, gran parte d'Italia godrà di ottimo soleggiamento. Balzano però all'occhio le nebbie o nubi basse che graveranno sulle pianure del nord per tutto il giorno, estendendosi anche all'alto Adriatico. Si prevedono riduzioni anche pesanti della visibilità specie al mattino e alla sera. Nubi basse (Maccaja) saranno presenti anche sulla Liguria centro-occidentale, mentre le Isole verranno raggiunte da velature. Non si prevedono piogge.

La seconda mappa mostra invece il soleggiamento che avremo in Italia, sempre tra le 9 e le 15, nella giornata di domenica 21 novembre:

Gran parte d'Italia sarà ancora in rosa, quindi ottimamente soleggiata. Persisteranno nubi basse (piu difficilmente nebbie) sulle pianure del nord e sull'alto-medio Adriatico. La nuvolosità tenderà comunque ad aumentare da ovest nell'arco della giornata, stante l'avvicinamento di una perturbazione. Non si esclude qualche pioggia sulla Liguria centro-orientale e sulla Sardegna occidentale prima di sera, per il resto non si prevedono precipitazioni.

