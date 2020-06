Fine settimana ESTIVO, ma con rischio di TEMPORALI sulle ALPI

Fine settimana estivo sulla nostra Penisola.

Vai al mare? Potrai stare tranquillo lungo tutti i litorali della Penisola e delle Isole in quanto il sole batterà in maniera dardeggiante dalla mattina alla sera.

L'acqua del mare sarà però ancora fredda; di conseguenza se volete tentare un bagno fatelo con lentezza, bagandovi prima i polsi e le caviglie in modo da far scendere la temperatura del corpo lentamente.

Ricordatevi inoltre di mettere creme con fattori di protezione molto alti, per evitare di scottare la pelle. Il sole in questo periodo è un autentico "tritacarne" e la brezza marina piu fresca può mascherarne gli effetti.

Se invece preferite la montagna...beh, in estate il rischio di imbattersi in qualche temporale è quasi sempre presente e lo sarà anche nel prossimo fine settimana.

Ecco dove saranno probabili i temporali nella giornata di sabato 27 giugno, secondo il modello americano:

Si tratterà essenzialmente di temporali pomeridiani o serali che interesseranno quasi tutta la corona alpina, sconfinando localmente verso le aree di pianura prossime ai rilievi.

Qualche temporale pomeridiano sarà possibile anche tra l'Appennino Laziale e Abruzzese. Su tutte le altre regioni avremo un sabato soleggiato e caldo.

Questi invece sono i temporali previsti per domenica 28 giugno:

La situazione non cambierà molto rispetto al sabato. I temporali si mostreranno piu frequenti sulle Alpi centro-orientali con qualche sconfinamento in pianura. Reiterati colpi di tuono sempre nel pomeriggio saranno possibili tra l'Appennino Laziale e Abruzzese, per il resto sole e caldo a volontà.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

