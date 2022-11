Fine settimana con EPISODI di MALTEMPO su alcune regioni italiane

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 5 novembre:

La depressione dal Mar Ligure, si sposterà verso sud-est coinvolgendo parte delle regioni centrali, ma soprattutto il meridione dove sono attesi fenomeni anche intensi. Al nord e sul Tirreno correnti più fredde e secche settentrionali determineranno invece un netto miglioramento con il ritorno del sole e il cielo limpido quasi ovunque.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 5 novembre:

Maltempo su Abruzzo, Sardegna occidentale, Molise e su tutto il meridione compresa la Sicilia. Si prevedono temporali e rovesci anche intensi dove vedete il colore sulla mappa tendente al rosso. Non sono esclusi nubifragi o alluvioni lampo. Al nord e sul restante centro situazione in netto miglioramento con gli ultimi rovesci tra la Romagna e le Marche, ma in via di attenuazione.

Attenzione ai venti molto forti che tenderanno a disporsi tutti dai quadranti settentrionali con cali termici anche sensibili specie al sud.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 6 novembre:

La perturbazione si sposterà ulteriormente a levante lasciando correnti fresche settentrionali sulla nostra Penisola. Rovesci possibili su Abruzzo, Molise, nord Sicilia, Calabria Ionica e Salento. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e temperature gradevoli durante il giorno.

