Fine settimana con CALO TERMICO ed ancora il rischio di TEMPORALI.

Un occhio di riguardo va senza dubbio al calo termico previsto su tutta l'Italia nella mattinata di domani, sabato 5 agosto:

Ecco le correnti da nord-ovest che imporranno un consistente break al caldo estivo su tutta l'Italia, spazzando via anche le ultime sacche di caldo al meridione. Una situazione che determinerà temporali e piogge su gran parte dell'Italia nella giornata di sabato, mentre domenica il tempo dovrebbe assumere connotazione più variabile.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di sabato 5 agosto:

Il tempo migliore lo avremo sul nord-ovest e la Sardegna dove non dovrebbe piovere. Piogge sparse fino al primo pomeriggio interesseranno il nord-est, per lasciare poi spazio ad un miglioramento anche qui tra il tardo pomeriggio e la serata.

Il versante tirrenico verrà interessato poco, con veloci temporali o acquazzoni seguiti da un miglioramento. Il tempo peggiore lo avremo tra le aree interne del centro, il versante adriatico e il meridione dove si attiveranno rovesci o temporali anche localmente intensi, specie al sud, in un contesto di tempo ventoso e più fresco. Temperature in sensibile calo al centro e al sud, in aumento al nord-ovest.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 6 agosto:

Correnti settentrionali fresche imporranno un regime di variabilità su quasi tutta l'Italia. Non saranno esclusi piovaschi nelle aree interne del centro e al sud in un contesto termico ventilato e gradevole. Bel tempo invece al nord-ovest e sulla Sardegna.

