Fine settimana CAPRICCIOSO sull'Italia: sarÃ  necessario l'ombrello su alcune regioni

I fenomeni atmosferici tenderanno in parte ad animarsi durante il prossimo week-end, dopo una settimana abbastanza scialba dal punto di vista meteo. I toni non saranno troppo acuti, ma su alcune regioni sarà necessario l'uso dell'ombrello, sia sabato che domenica, stante l'arrivo di una moderata perturbazione atlantica.

Non farà freddo ad eccezione di alcune aree del nord-ovest dove l'atmosfera potrebbe essere in parte pungente, consentendo nevicate a quote di media montagna. Altrove prevarrà invece lo Scirocco, di conseguenza aria mite!

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per sabato 19 dicembre secondo il modello europeo:

Sotto la pioggia la Liguria e l'alta Toscana. Qualche piovasco interverrà anche sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia occidentale, con i rovesci più corposi in prossimità dello Stretto.

Qualche debole pioggia o pioviggine potrebbe sfondare tra la bassa pianura piemontense e lombarda, per il resto il tempo sarà asciutto.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per l'intera giornata di domenica 20 dicembre:

Piogge e rovesci al nord-ovest, specie sulla Liguria. Neve sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri. Rovesci anche ad ovest della Sardegna, sulla Sicilia (qui anche il rischio di temporali) in estensione alla Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e il Salento. Più sporadiche le piogge sui restanti settori dell'Italia meridionale, mentre altrove il tempo sarà asciutto.

Come anticipato, farà un po' freddino solo al nord-ovest. Sul resto d'Italia clima mite stante l'ingerenza dei venti di Scirocco.

