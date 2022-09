Fine settimana all'insegna del MALTEMPO su diverse regioni!

Ecco la perturbazione sul Mediterraneo occidentale, inserita in una struttura depressionaria che nel fine settimana darà luogo a condizioni di maltempo specie al nord e sulle regioni centrali:

La struttura frontale sarà incastonata in una blanda depressione che avrà il suo centro in prossimità delle Isole Baleari. Le correnti umide di Scirocco faranno peggiorare il tempo sul nord-ovest già nella giornata di sabato 24 settembre, quando arriveranno preziosi rovesci di pioggia.

La seconda mappa mostra appunto la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 24 settembre:

Rovesci saranno possibili soprattutto nella seconda parte della giornata, su Piemonte, Val d'Aosta, ovest Lombardia e Liguria. Qualche piovasco sarà possibile anche sulla Sardegna meridionale e sullo Stretto di Sicilia. Per il resto tempo asciutto ed aumento termico stante i venti di Scirocco.

La terza mappa mostra la situazione prevista in Italia per la giornata di domenica 25 settembre:

Maltempo al nord, sulla Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio con piogge e temporali specie lungo le coste. Rovesci in arrivo anche sul nord-ovest della Sardegna e piovaschi anche in Sicilia. Per il resto tempo asciutto e abbastanza mite.

