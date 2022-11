Confermato il MALTEMPO in arrivo nel fine settimana, ecco i dati salienti

L'aria fredda che si muoverà di moto retrogrado da est verso ovest tra giovedi e venerdi, andrà a formare una depressione in sede iberica, stante il contrasto termico con aria più umida atlantica.

Come una gigantesca ruota, tra sabato e domenica la neonata depressione sparerà verso l'Italia una perturbazione che porterà una fase di maltempo che questa volta dovrebbe colpire anche il nord, dove la neve cadrà a bassa quota sul nord-ovest (non in pianura). La situazione non è ancora perfettamente inquadrata dalle elaborazioni, di conseguenza vi proponiamo l'evoluzione più probabile.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 3 dicembre:

Piogge e rovesci saranno presenti su gran parte d'Italia, in modo particolare sul Tirreno, al nord ed all'estremo sud. La neve si farà vedere a bassa quota sul nord-ovest (non in pianura), mentre sul resto d'Italia i bianchi fiocchi cadranno solo in montagna.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 4 dicembre:

Tempo instabile sull'Italia con le piogge più probabili al nord, sul Tirreno e sul Salento. Le altre regioni avranno un clima variabile, più mite, ma probabilmente asciutto.

