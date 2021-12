Ci aspetta un altro fine settimana TURBOLENTO: ecco dove potrebbe piovere o nevicare

Ci aspetta un week-end ancora all'insegna dell'instabilità atmosferica e del freddo, in attesa che l'alta pressione metta un po' di tranquillità alle condizioni meteorologiche la prossima settimana.

La giornata peggiore sarà sabato 11 dicembre, mentre domenica 12 dovrebbe essere nel complesso soleggiata su gran parte del nord e del centro.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 11 dicembre:

Al nord tempo asciutto e largamente soleggiato dopo gli ultimi fenomeni sull'Emilia Romagna, in attenuazione. Tempo asciutto anche sulla Toscana e sull'alto Lazio. Su tutte le altre regioni tempo molto instabile. Rovesci e temporali intensi colpiranno le Marche e l'Abruzzo con neve sopra i 500-600 metri.

Rovesci e temporali anche al meridione, specie tra Campania, Calabria Tirrenica e nord Sicilia con neve sopra gli 800-900 metri. Rovesci e vento forte anche sulla Sardegna, ma in attenuazione in giornata.

Segnaliamo venti molto forti settentrionali e mari in condizioni non buone con rischio di mareggiate. Temperature in calo su tutta la Penisola.

La seconda mappa mostra invece il tempo che avremo domenica 12 dicembre:

Correnti settentrionali e tempo instabile sul medio Adriatico e al meridione con neve sopra i 500-600 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 800-900 metri sul resto del meridione. Su tutte le altre regioni situazione in miglioramento con belle schiarite e basso rischio di pioggia.

