Che fine settimana PAZZO, tra CALDO INTENSO e TEMPORALI! Le previsioni per l'Italia

Sarà un fine settimana abbastanza strano dal punto di vista meteorologico sullo Stivale. Un corpo nuvoloso foriero di temporali si staccherà dal Mediterraneo occidentale e cavalcando l'onda anticiclonica potrebbe approdare sulle regioni centrali. A seguire assisteremo ad una nuova e temporanea impennata del caldo su alcune aree dell'Italia, per via dell'ennessimo sprofondamento di una saccatura sull'Europa occidentale.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali della giornata di domenica 17 settembre:

Prendiamo sempre per buona l'isoterma + 20° alla medesima quota come confine tra il caldo intenso e sopportabile. Come vedete, la giornata festiva potrebbe portare in grembo temperature molto elevate sulla Sardegna, la Sicilia ed alcune aree del Tirreno.

Prima che ciò accada, vi potrebbe essere un transito temporalesco nella giornata di sabato 16 settembre che il modello americano inquadra in questo modo:

Un cluster temporalesco dalla Corsica potrebbe colpire la bassa Toscana, l'alto Lazio ed a seguire l'Umbria. Qualche piovasco sarà possibile anche al nord e nelle aree interne dell'Italia meridionale, per il resto tempo asciutto e abbastanza soleggiato.

Queste invece sono le piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 17 settembre:

La nuova rimonta dell'alta pressione farà piazza pulita dei temporali al centro. Sulla Sardegna, lungo il Tirreno ed in Sicilia si registrerà un consistente aumento termico, che sarà meno avvertito sulle altre regioni.

Qualche rovescio tra il pomeriggio-sera si farà vedere al nord, specie al nord-ovest stante l'avvicinamento di una nuova perturbazione.

