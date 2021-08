CALDO: molto afoso nel week-end su 5 regioni, ecco quali

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia nel prossimo fine settimana. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

La prima mappa mostra appunto l'indice di calore previsto in Italia alle ore 17 di sabato 21 agosto:

A soffrire maggiormente l'afa sarà la pianura padana centro-orientale dove il caldo sarà MOLTO FASTIDIOSO.

Caldo FASTIDIOSO nelle aree interne della Sardegna, sulla Toscana, parte del Lazio, la Puglia e la bassa Lucania. Sul resto d'Italia avremo un caldo POCO FASTIDIOSO o SOPPORTABILE.

La seconda mappa mostra invece l'indice di calore atteso in Italia alle ore 17 di domenica 22 agosto:

Condizioni di MALESSERE FISICO saranno presenti sulla Pianura Padana centro-orienale, sul resto della Valpadana il caldo sarà MOLTO FASTIDIOSO

Caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO nelle aree interne della Sardegna, sulla Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Lucania. Altrove caldo POCO FASTIDIOSO o SOPPORTABILE.

Consulta le nostre mappe del disagio da caldo sempre aggiornate per i prossimi giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/