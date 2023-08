Anche il FINE SETTIMANA presenterà TEMPORALI su diverse regioni, anche sulla tua?

Ecco la mappa sinottica attesa per la mezzanotte su domenica 6 agosto:

Sulla nostra Penisola si aprirà un corridoio di correnti molto fresche provenienti da nord-ovest. Ciò determinerà generali condizioni di variabilità con il rischio ancora di temporali specie nella giornata di sabato 5 agosto. Le temperature si stabilizzeranno su valori inferiori alla media del periodo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per sabato 5 agosto in Italia:

Al NORD, dopo gli ultimi rovesci sulla Romagna al mattino, il tempo diverrà abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio però si svilupperanno altri temporali sul nord-est, mentre al nord-ovest il cielo dovrebbe restare sereno stante l'azione dei venti più secchi settentrionali.

Al CENTRO tempo instabile nelle aree interne e lungo il versante adriatico con vento forte, temperatue in calo e qualche rovescio o temporale. Qualche temporale al mattino potrebbe esserci anche in prossimità dell'arcipelago toscano, per il resto situazione in miglioramento con Maestrale teso sulla Sardegna.

Al SUD temporali anche forti in transito sulle regioni estreme da ovest verso est, seguiti da schiarite. L'aria fresca in arrivo da nord-ovest manterrà comunque condizioni instabili per l'intera giornata con rischio di ulteriori rovesci specie nelle aree interne.

Infine, questa è la mappa attesa per la giornata di domenica 6 agosto:

Una nuova e veloce perturbazione scenderà da nord-ovest, ma impegnerà con temporali la Penisola Balcanica e marginalmente il versante adriatico con alcuni veloci piovaschi. Bel tempo sul nord-ovest e le due Isole Maggiori. Condizioni di variabilità altrove con nubi sparse e qualche piovasco nelle aree interne, in un contesto ventoso e non caldo.

