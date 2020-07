Aggiornamento FINE SETTIMANA: in prevalenza SOLEGGIATO anche se non mancheranno DISTURBI

Il prossimo fine settimana farà nuovamente alzare le quotazioni dell'estate sul nostro Paese, dopo la fase moderatamente instabile che si concluderà venerdi 17 luglio. L'alta pressione tornerà padrona dello Stivale, lasciando comunque qualche incertezza specie nel pomeriggio nelle aree interne e montuose.

Anche in questo frangente non si tratterà di un'alta pressione inossidabile foriera di caldo atroce per la nostra Penisola. Avremo difatti un caldo rientrante nella norma del periodo, senza punte eccessive di afa o malessere.

Il quadro atmosferico vedrà una prevalenza di sole, ma con qualche disturbo. Ecco la previsione per sabato 18 luglio secondo il modello americano:

La giornata sarà nel complesso soleggiata. Tuttavia segnaliamo la possibilità di piovaschi al mattino sulla Sardegna orientale e tra il Molise e la Puglia, che tenderanno ad attenuarsi in giornata.

Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, Alpi Marittime e tra il Lazio, la Campania e la Calabria; in queste zone sono possibili sconfinamenti fin sulle coste. In serata si prevede una generale attenuazione dei fenomeni.

Un po' di vento da nord-est insisterà al centro e soprattutto al sud, determinando condizioni di caldo ampiamente sopportabile.

Questa invece è la previsione per la giornata di domenica 19 luglio

Bel tempo su tutte le regioni. Temporali di stagione potrebbero verificarsi nel pomeriggio sull'arco alpino e su alcuni settori della chiostra appenninica (Appennino Ligure e zona del Gran Sasso). Temporali pomeridiani saranno probabili anche nelle aree interne della Sicilia e sulla Calabria meridionale.

