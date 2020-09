Fulmini positivi: cosa sono e come si formano?

I fulmini positivi sono forse la manifestazione elettrica più affascinante che si sviluppa dai temporali; si tratta di scariche elettriche estremamente potenti e forse tra i fulmini più lunghi che è possibile osservare durante una situazione temporalesca, nascono da cumulonembi giovani ed hanno la particolarità di "uscire" letteralmente dal temporale, abbattendosi talvolta a grande distanza dalla nube che li ha generati. Essendo queste scariche scatenate da una grossa differenza di potenziale, essi possiedono una grande energia.



Queste incredibili immagini sono state scattate l'altro ieri lungo la costa ligure. Si tratta di fulmini che sono stati sprigionati da un cumulonembo il cui ciclo vitale è durato diverse ore. Il temporale non ha interessato la costa ma è rimasto sempre confinato in mare aperto, a cavallo tra il Levante Ligure e l'alta Toscana.

Vengono conosciuti anche come "fulmini a ciel sereno", si tratta in realtà di un detto popolare, in quanto tutti i fulmini nascono da una nube a sviluppo verticale ma nel caso specifico, essendo che questo particolare tipo di fulmine fuoriesce letteralmente dal cumulonembo, abbattendosi in zona di cielo apparentemente sereno, possono trarre in inganno l'osservatore inesperto .

Sono particolarmente pericolosi proprio perchè colpiscono zone lontane dalla parte attiva del temporale, possono dare al malcapitato che si trova nei paraggi, l'illusione di essere in una posizione apparentemente sicura. In poche parole, sè qualcuno dovesse trovarsi nella malaugurata traiettoria di una di queste scariche, si vedrebbe cadere il fulmine a poca distanza con cielo apparentemente sereno nella sua verticale.

Di solito si sviluppano in contesti ancora caldi, da temporali giovani e con correnti convettive estremamente sviluppate, che conferiscono al cumulonembo un aspetto massiccio e ribollente. In queste condizioni con maggiore facilità potremo osservare questo tipo di scariche.