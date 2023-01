Ti segnaliamo: tra sabato e domenica temperature fino a 10° SOTTO MEDIA su...

Questa è la mappa delle anomalie termiche a 1500 metri prevista per la mezzanotte tra sabato e domenica a scala europea:

La scala a lato non mente! Tra la Francia e la Spagna si prevedono, alla medesima quota, temperature fino a 10° al di sotto della media, così come sulla Svizzera e l'Austria. In Italia si andrà tra i 5 ed i 6° sottomedia del nord e del centro (Sardegna compresa) fino a 2-3° sottomedia sulle regioni meridionali e la Sicilia.

