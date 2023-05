Ti segnaliamo: TEMPORALI la prossima notte su...

Di seguito, la mappa che mostra la situazione attesa sul nord Italia alle ore 3 della prossima notte:

Aria fresca in ingresso dalla Porta della Bora determinerà temporali dapprima sul Veneto, ma in spostamento (più attenuati) verso l'Emilia Romagna e l'est della Lombardia nelle prime ore del mattino di domani. Non si tratterà comunque di fenomeni particolarmente intensi.

